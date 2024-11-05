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Электроснабжение

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Ноябрь
В Прикамье как минимум 12 населённых пунктов остаются без электричества
5 ноября, 11:58
«Деревья падают быстрее, чем их убирают». Часть Прикамья оказалась в коммунальном аду
5 ноября, 10:14
Октябрь
Стало известно, почему проспект Декабристов в Перми остался без света
28 октября, 07:19
Сентябрь
Демонтаж модульного причала на зиму обойдется в 2,7 миллиона рублей
27 сентября, 11:38
Индустриальный район Перми больше часа почти весь был без электричества
24 сентября, 18:16
Возведение нового питомника растений в Перми обойдется в 144 миллиона
16 сентября, 09:19
Июль
В Прикамье с 1 июля вырастут цены на коммунальные услуги
1 июля, 05:58
Июнь
В Перми из-за пожара на улице Пушкина без света остался Центр городской культуры
19 июня, 09:51
Май
Особую экономическую зону «Пермь» подключат к инженерным сетям за 165 миллионов
28 мая, 07:07
Декабрь 2023
«Пермэнерго» восстановило электроснабжение в поселках Прикамья
13 декабря 2023, 06:48

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