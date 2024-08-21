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Электротранспорт

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2024
По самой новой линии Перми перестали ходить трамваи
Пермская мэрия не планирует возобновлять движение маршрута.
1 августа, 11:46
Пермский край вошел в топ-10 субъектов России по количеству электротранспорта
17 апреля, 12:22
За год в Пермском крае установлена 31 быстрая зарядная станция для электромобилей
В этом году запланированы еще 35 станций.
20 февраля, 13:49
2023
Электробусы и зарядные станции для них прибудут в Пермь до ноября
2 июня 2023, 07:10

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