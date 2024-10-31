properm.ru
ГлавноеВсе новости

Елка

Выбрать дату
Октябрь
Фотофакт. В центре Перми началась установка главной новогодней ели
31 октября, 08:45
В Перми ищут подрядчика для установки и украшения главной новогодней елки
4 октября, 03:51
Декабрь 2023
Патрули усиленно охраняют пермские леса от желающих спилить ель к Новому году
18 декабря 2023, 11:29
Стало известно, когда в Перми зажгутся огни на главной новогодней елке
Елка будет стоять как минимум до февраля следующего года.
13 декабря 2023, 09:27
Ноябрь 2023
За рубку новогодней ели в лесничествах Прикамья придется платить больше
30 ноября 2023, 08:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика