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Елово

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2024
В селе Елово насмерть сбит водитель электроскутера
Мужчина на скутере пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.
27 сентября 2024, 14:28
В ходе СВО погиб 24-летний уроженец Еловского округа Вячеслав Санников
Прощание с мужчиной пройдет 24 июня.
23 июня 2024, 07:32
В одном из муниципалитетов Прикамья не поставлены на кадастровый учет 140 км дорог
Выявлены другие нарушения в дорожной сфере.
21 мая 2024, 13:33
В этом году исполнилось бы 45. В Елово простятся с погибшим контрактником
Прощание с погибшим состоится 9 апреля.
8 апреля 2024, 08:02
2023
В ходе спецоперации погиб молодой мобилизованный тракторист из Еловского округа
Прощание с погибшим пройдет сегодня в родном селе.
30 декабря 2023, 06:22
2015
Жителя Прикамья осудили за ложный донос на полицейского
Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.
24 августа 2015, 11:38
2013
В Елово журналиста отстранили за статью об автомобиле главы района
Союз журналистов Пермского края считает это решение главы преследованием за свободу слова.
29 марта 2013, 09:13
«ЛУКОЙЛ» построил в Елово новый каток
При поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на коньки встали более 1000 сельских школьников.
7 февраля 2013, 06:53
2011
Выходные с Properm.ru: за рыбкой в Елово или к казакам в Гамы?
Обзор интересных, необычных и ярких событий города и края.
15 июля 2011, 05:45
2010
Из пермской сельской больницы сбежал медведь
В Елово этому уже не удивляются.
27 августа 2010, 09:15

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