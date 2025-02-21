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Энергетика

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2025
В Ульяновске силовики задержали технического директора Пермских теплосетей
21 февраля, 05:13
В Перми энергетики отключили от сетей 24 частных дома в микрорайоне Чапаевский
17 февраля, 11:12
Пермские энергетики восстанавливают электроснабжение на юге края
10 января, 14:35
Видео. Энергетики Прикамья перешли в режим повышенной готовности
5 января, 11:28
Пермские энергетики готовятся к обильным снегопадам
3 января, 06:48
2024
Причиной аварии в Березниках стало повреждение энергокабеля
20 ноября 2024, 14:11
В Пермском крае резко выросло потребление электроэнергии населением
13 ноября 2024, 14:53
К березниковскому водозабору «Извер» энергетики срочно тянут резервную линию
Также идет расчистка трассы воздушной линии электропередачи.
7 ноября 2024, 09:08
Пермские энергетики за выходные устранили более 100 обрывов проводов
Проведены осмотры 1450 километров высоковольтных линий, убрано более 500 деревьев
5 ноября 2024, 09:00
Замминистра энергетики РФ задержали в рамках дела, связанного с Прикамьем
25 октября 2024, 05:36
В Подмосковье было найдено тело работавшего министром в ЛНР пермяка Завизенова
Мужчина ушел из жизни в возрасте 50 лет.
2 октября 2024, 04:49
Энергетики пытались получить с пермского предпринимателя в шесть раз больше тарифа
Мужчина должен был заплатить 260 тысяч рублей вместо 41 тысячи.
12 февраля 2024, 13:02
2021
ФАС России обвинила «Т Плюс» в манипуляции ценами на электроэнергию
13 декабря 2021, 14:56
2015
Пермь посетит вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин
Вице-премьер обсудит перспективы развития авиационного двигателестроения.
4 сентября 2015, 05:31

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