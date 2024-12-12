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Энергия

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Декабрь
Узнали, почему на стадионе «Энергия» больше никогда не будет катка
12 декабря, 05:43
Октябрь
Видео. Глава Прикамья презентовал Владимиру Путину спорткомплекс «Энергия»
18 октября, 03:03
Июль
Медитация вредит психике. И другие факты о мозге от пермских ученых
В Пермском Политехе рассказали 15 интересных фактов о самом загадочном органе.
23 июля, 05:02
Июнь
Стало известно, что может появиться на месте «Пермских ворот»
21 июня, 02:54
«Энергия» Шрёдингера. Дети из групп обучения плаванию не попали на первую тренировку
10 июня, 13:41
Март
В Перми открылся спорткомплекс «Энергия» стоимостью более 2 миллиардов рублей
В здании находится первый в городе специализированный зал для гандбола.
13 марта, 15:09
Декабрь 2023
В Перми без электроэнергии остались три микрорайона
26 декабря 2023, 13:05

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