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Энергоснабжение

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Январь
Пермские энергетики восстанавливают электроснабжение на юге края
10 января, 14:35
Ноябрь 2024
Причиной аварии в Березниках стало повреждение энергокабеля
20 ноября 2024, 14:11
В Пермском крае резко выросло потребление электроэнергии населением
13 ноября 2024, 14:53
К березниковскому водозабору «Извер» энергетики срочно тянут резервную линию
Также идет расчистка трассы воздушной линии электропередачи.
7 ноября 2024, 09:08
Пермские энергетики за выходные устранили более 100 обрывов проводов
Проведены осмотры 1450 километров высоковольтных линий, убрано более 500 деревьев
5 ноября 2024, 09:00
Октябрь 2024
Энергетики «Т Плюс» заключили 10 договоров на теплоснабжение площадок КРТ в Перми
Пермский филиал «Т Плюс» в 2024 году заключил 10 договоров на присоединение к центральному теплоснабжению площадок комплексного развития территории (КРТ) в городе Перми.
29 октября 2024, 13:13
Июль 2024
Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии
Российские электросети изношены на 50-70%.
22 июля 2024, 08:29
Май 2024
Шквалистый ветер обесточил три муниципалитета Пермского края
Частичное отключение электричества произошло в Гайнском МО, Соликамском ГО и Александровском МО.
25 мая 2024, 17:50
Апрель 2024
Жители Култаевского поселения в Прикамье просят президента передвинуть столб
Энергетический холдинг Россети отказался от переноса объекта на край дороги.
6 апреля 2024, 10:39

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