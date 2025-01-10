Энергоснабжение

Энергетики «Т Плюс» заключили 10 договоров на теплоснабжение площадок КРТ в Перми

Пермский филиал «Т Плюс» в 2024 году заключил 10 договоров на присоединение к центральному теплоснабжению площадок комплексного развития территории (КРТ) в городе Перми.