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Энцефалит

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2024
Клещи менее активны, но продолжают нападать на жителей Прикамья. Статистика
Чтобы защититься от клещевого энцефалита, следует пройти курс вакцинации.
13 сентября 2024, 06:34
В Прикамье от укусов клещей пострадали почти 25 тысяч человек
С 18 по 25 июля в регионе был зарегистрирован 921 случай присасывания клещей.
26 июля 2024, 03:46
В Пермском крае начинается сезон активности клещей
Пермяков призывают пройти вакцинацию.
28 марта 2024, 07:27
2014
В Перми начинают работу лаборатории по исследованию клещей
С 15 апреля в городе начинают работу лаборатории, куда можно приносить клещей для исследования на вирус энцефалита.
4 апреля 2014, 09:20
2011
В Пермском крае возросла клещевая активность
В этом году количество пострадавших от укуса клещей на 33,8% больше, чем в прошлом.
1 августа 2011, 08:31

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