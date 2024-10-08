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Эксперт рассказал, можно ли заразиться лихорадкой Марбург через бананы
8 октября, 12:08
Жители Прикамья стали чаще обращаться к врачам из-за нападений безнадзорных животных
29 сентября, 03:40
Сезонный рост заболеваемости в Прикамье начался раньше обычного
23 августа, 04:13
Новый штамм обезьяньей оспы поражает все больше людей. Как это происходит?
15 августа, 12:56
В Прикамье растет заболеваемость корью
25 июля, 11:02
В Прикамье эпидемический порог по ОРВИ превышен на 61,5%
29 января, 16:50
Стало известно, сколько пермяков заболели ОРВИ в последнюю неделю года
2 января, 09:52
2023
В Пермском крае выявили первые случаи гонконгского гриппа. Чем он опасен?
8 ноября 2023, 06:58
Российские вакцины от коронавируса практически утратили эффективность
23 октября 2023, 11:45
В Прикамье за неделю заболеваемость ОРВИ выросла более чем на 44%
25 сентября 2023, 12:50
В Екатеринбурге на складе Ozon вспышка менингококка. Опасно ли стало получать посылки
Двое умерло, восемь человек госпитализированы.
7 июля 2023, 16:24
Санитарные врачи напоминают про правила защиты от коронавируса и призывают носить маски
Заболеваемость ОРВИ, гриппом, коронавирусом не снижается. Санитарные врачи напоминают о мерах профилактики.
4 января 2023, 10:55
2013
В Перми один из отравившихся школьников находится в реанимации
О состоянии ребенка пока ничего не известно. Еще 19 учеников школы №40 находятся в инфекционных отделениях больниц, у некоторых из них была выявлена сальмонелла.
18 октября 2013, 11:07
Полиция начала проверку по поводу массового отравления пермских школьников
В общеобразовательной школе №40 сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.
18 октября 2013, 10:35
Из пермской школы №40 в больницу доставлены еще 14 отравившихся школьников
Общее число обратившихся в медучреждения школьников - 45 человек.
18 октября 2013, 09:44
Проведению VIII Камского форума недвижимости помешал грипп
Выступления экспертов срываются, а на заседаниях порой не набирается и 30 слушателей.
21 февраля 2013, 04:45

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