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Эпидемия ОРВИ

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2024
В Прикамье на 6% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
7 октября, 15:15
В Пермском крае из-за заболеваемости закрыты более 100 классов в 43 школах
6 октября, 08:25
Пермяки стали чаще вызывать скорую из-за алкоголя и травм на улицах
3 апреля, 04:29
Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае за неделю выросла почти на 60%
5 марта, 03:43
Пермяки за месяц стали чаще вызывать скорую из-за травм на улицах
4 марта, 11:05
В Березниках в несколько раз выросла нагрузка на педиатров из-за ОРВИ и гриппа
Специалисты ждут, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.
20 февраля, 05:42
В Перми серьезно выросла нагрузка на педиатров из-за подъема заболеваемости
В ближайшее время число заболевших должно снизиться.
15 февраля, 03:47
В Прикамье эпидемический порог по ОРВИ превышен на 61,5%
29 января, 16:50
В Прикамье почти вдвое выросло количество случаев ОРВИ
15 января, 15:40
В Прикамье продолжает снижаться количество случаев ОРВИ. Стали выявлять новый грипп
9 января, 12:40
Стало известно, сколько пермяков заболели ОРВИ в последнюю неделю года
2 января, 09:52
2023
Стало известно, сколько случаев ОРВИ выявлено за прошедшую неделю в Пермском крае
18 декабря 2023, 12:36
За минувшую неделю в Прикамье несколько снизилось количество заболевших ОРВИ
11 декабря 2023, 15:15
В Прикамье растет количество заболевших ОРВИ. Вновь фиксируется грипп
27 ноября 2023, 13:08
Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае за неделю выросла почти на 26%
20 ноября 2023, 13:45
В Прикамье вновь фиксируют грипп
13 ноября 2023, 10:59
В Прикамье сокращается количество заболевших ОРВИ, но начал фиксироваться грипп
7 ноября 2023, 11:51
За неделю в Прикамье зарегистрировано 15,4 тысячи случаев ОРВИ. Это уже эпидемия?
23 октября 2023, 11:09
Пермяки стали чаще вызывать скорую при ОРВИ и пневмонии. Статистика вызовов
3 октября 2023, 05:40
Как уберечь детей? В Прикамье начала работать горячая линия по ОРВИ и гриппу
2 октября 2023, 03:04

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