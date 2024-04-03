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Еспч

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2024
ЕСПЧ согласился с жалобой по делу Константина Окунева
3 апреля, 16:14
2023
Пермский пранкер отсудил 26 тысяч евро у России за бесчеловечные действия силовиков
2 октября 2023, 04:55
Экс-глава пермского штаба Навального отсудил у РФ 6 500 евро за незаконное задержание
24 августа 2023, 09:10
Пермяк в ЕСПЧ отсудил у РФ 300 тысяч за наказание из-за участия в митинге Навального
24 мая 2023, 09:22
2022
ЕСПЧ обязал Россию принять закон против домашнего насилия. Что дальше? Интервью с адвокатом Мари Давтян
24 января 2022, 02:46

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