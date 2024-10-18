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Эспланада

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Октябрь
Проект. Стало известно, сколько миллионов рублей потратят на главный ледовый городок Перми
18 октября, 08:17
Август
В пермском отеле Radisson откроют гриль-ресторан зарубежного бренда
30 августа, 06:29
На время проведения «Ночи города» в центре Перми ограничат движение транспорта
19 августа, 05:51
Посмотрите, как это было! Завершается фестиваль «Флюгер» в центре Перми
11 августа, 17:05
В конце августа в Перми состоится молодежный фестиваль «Соседи»
9 августа, 08:51
Власти Перми потратят 18,5 миллионов на облагораживание 29 скверов
Подрядчик заменит урны и скамейки по всему городу.
5 августа, 10:25
Июль
Стало известно, кто из звезд приедет в Пермь на фестиваль «Город встреч»
2 июля, 11:22
Июнь
В Перми ограничат движение по двум улицам во время краевого бала выпускников
23 июня, 07:53
Бастрыкин поручил пермским следователям доложить об инциденте с девочкой на фонтане
4 июня, 02:20
Дефектов не было. В мэрии Перми прокомментировали травму девочки на фонтанах
3 июня, 11:13
Следователи проводят проверку по факту травмирования девочки у фонтанов в Перми
3 июня, 08:07
В Минздраве рассказали о состоянии девочки, получившей травму на фонтанах в Перми
3 июня, 05:09
Май
Музей шоколада в одном из холмов на городской эспланаде в Перми откроется в июне
Здесь будут зона мастер-классов, кофейня и сувенирный магазин.
31 мая, 09:58
Концерты, «Энергия жизни» и салют. Как Пермь встретит День города
27 мая, 05:46
Апрель
Стало известно, когда в Перми заработают фонтаны
24 апреля, 10:21
Здание последнего «холма» на эспланаде ввели в эксплуатацию
19 апреля, 07:01
С эспланады до сих пор не убрали новогодние декорации. В чем причина?
17 апреля, 02:25
Март
На пермской эспланаде устанавливают гигантскую фигуру Весны-Красны
12 марта, 12:43
В субботу на пермской эспланаде пройдут весенние спортивные игры
В рамках события запланированы волейбол на снегу, квест и развлекательная программа.
12 марта, 05:20
На Первом канале вышел выпуск «Непутевых заметок» о Прикамье
Дмитрий Крылов рассказал о пермских легендах, природных достопримечательностях и сравнил Комсомольский проспект Перми с Невским в Санкт-Петербурге.
11 марта, 05:40

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