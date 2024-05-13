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Этажность

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2024
Этажность новостроек в Перми снизилась на три этажа за пять лет
Строительство высотных зданий требует выполнения дополнительных строительных регламентов.
13 мая 2024, 04:57
2013
Денис Галицкий не смог оспорить введение льготного периода для застройщиков
Общественник увидел в решении Пермской гордумы прецедент, который может взять на вооружение строительное лобби.
18 сентября 2013, 07:27
2012
Пермяки голосуют за высотки, но жить хотят ближе к земле
Агентство «СВОИ» исследовало отношение населения к идеям Генплана. Оказалось, что в некоторых вопросах градостроительства рядовые пермяки противоречат сами себе.
26 сентября 2012, 11:21

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