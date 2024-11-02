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Эвакуация

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Октябрь
На пожаре в Губахе пострадал человек
30 октября, 08:17
В Перми из-за угрозы теракта эвакуировали вуз
17 октября, 16:36
В Перми проводится проверка после обнаружения подозрительного предмета на автовокзале
15 октября, 09:51
В Перми эвакуировали автовокзал. Что случилось?
14 октября, 16:18
На пожаре в Очерском округе Прикамья погиб человек
2 октября, 06:49
Сентябрь
В Кунгуре на пожаре погиб мужчина
17 сентября, 05:32
МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Прикамье с 16 по 18 сентября
16 сентября, 04:44
В Перми на пожаре в жилом доме был травмирован человек
11 сентября, 05:57
В поселке Серебрянка Гайнского округа сработала пожарная тревога
2 сентября, 09:11
Стало известно, когда начнут эвакуировать тела погибших туристов на Камчатке
2 сентября, 03:59
Август
Врио губернатора Курской области обратился к землякам
11 августа, 08:36
В Гремячинске на пожаре в психоневрологическом интернате спасены 16 человек
7 августа, 03:26
В Перми из частной клиники на улице Пушкина эвакуировались 19 человек
6 августа, 10:21
Июль
МЧС Прикамья предупреждает о высокой пожарной опасности в регионе
22 июля, 07:56
Власти Перми эвакуировали более 200 электровелосипедов из центра Перми
19 июля, 03:33
Видео. Пермские туристы застряли в районе затопления в Челябинской области
1 июля, 10:15
Июнь
Бастрыкин затребовал доклад об инциденте на руднике «Уралкалия»
27 июня, 04:19
В Прикамье эвакуировали сотни человек из-за пожара в Очере
26 июня, 09:07
На пожаре в Кунгуре 25 июня пострадал человек
26 июня, 05:58
В Прикамье произошел взрыв метана на шахте «Уралкалий» в Соликамске
Двум рабочим оказывается медицинская помощь
26 июня, 03:57

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