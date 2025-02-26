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Эвакуация детей

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2025
В Перми эвакуировали школу из-за пожара в туалете
26 февраля, 06:31
2024
В пермских школах сегодня пройдут учения по антитеррористической защищенности
Организаторы просят пермяков сохранять спокойствие.
20 мая 2024, 05:10
2016
Из-за подозрительного пакета в Перми эвакуировали сотрудников и пациентов детской больницы
О находке в правоохранительные органы сообщили сотрудники медицинского учреждения. Сейчас больница работает в прежнем режиме.
2 февраля 2016, 03:54
2015
В детском саду Орджоникидзевсокго района из-за подозрительного пакета эвакуировали детей
Всего было эвакуировано 200 детей и 12 сотрудников. Как оказалось, в подозрительном пакете лежали чьи-то забытые вещи.
14 декабря 2015, 08:36
В Чернушке эвакуировали школу
За медицинской помощью обратились четыре ученика.
19 ноября 2015, 07:49
2013
В Пермском крае из-за запаха газа эвакуировали начальную школу
Инцидент произошел в селе Куеда. Причиной эвакуации стал резкий запах газа.
1 марта 2013, 09:55

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