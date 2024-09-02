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Евгений Климов

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2024
Летающий лыжник Евгений Климов стал лучшим на пятом этапе Кубка России в Чайковском
2 сентября, 08:18
Пермяк Евгений Климов стал чемпионом России по прыжкам на лыжах с трамплина
14 марта, 10:12
Спортсмены Прикамья завоевали две медали на международном турнире
Соревнования прошли в Нижнем Тагиле.
26 февраля, 06:38
2023
Летающий лыжник Климов стал лучшим по итогам третьего дня Чемпионата России
Ранее спортсмен завоевал золото и серебро в мужских соревнованиях Чемпионата.
2 октября 2023, 12:33
Видео. Спортсмены из Прикамья вновь выиграли медали Чемпионата России в Сочи
29 сентября 2023, 12:08
Летающие лыжники из Пермского края завоевали золото и бронзу Чемпионата России
27 сентября 2023, 12:58
Пермяк Евгений Климов стал рекордсменом международного Кубка в Нижнем Тагиле
Предыдущий рекорд был установлен чешским спортсменом 10 лет назад.
14 марта 2023, 06:49
Пермяк Евгений Климов победил в 7 этапе Кубка России по прыжкам с трамплина на лыжах
Соревнования проходили на прошлой неделе в Нижнем Тагиле.
23 января 2023, 05:43

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