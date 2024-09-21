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«Объем юмора у нашего лидера подошел к критической отметке». Евгений Сапиро — о приговоре по кукле Путина

Недавно пермяка Александра Шабарчина осудили за манекен с лицом Владимира Путина, который он привязал к столбу у ЦУМа осенью 2018 года. Суд приравнял поступок к хулиганству по политическому мотиву, поэтому следующие два года молодой парень проведет в колонии общего режима (если приговор устоит в апелляции). Экс-министр региональной и национальной политики Российской Федерации, доктор экономических наук Евгений Сапиро считает, что решение суда, несмотря на грубый формат акции, несопоставимо с наказанием, а рассуждая о причинах произошедшего, приходит к неутешительному выводу.