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Евгений сапиро

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Умер известный советский и российский ученый, политик, общественник Евгений Сапиро
21 сентября, 07:39
2020
Спецпроект
«Объем юмора у нашего лидера подошел к критической отметке». Евгений Сапиро — о приговоре по кукле Путина
Недавно пермяка Александра Шабарчина осудили за манекен с лицом Владимира Путина, который он привязал к столбу у ЦУМа осенью 2018 года. Суд приравнял поступок к хулиганству по политическому мотиву, поэтому следующие два года молодой парень проведет в колонии общего режима (если приговор устоит в апелляции). Экс-министр региональной и национальной политики Российской Федерации, доктор экономических наук Евгений Сапиро считает, что решение суда, несмотря на грубый формат акции, несопоставимо с наказанием, а рассуждая о причинах произошедшего, приходит к неутешительному выводу.
2018
Спецпроект
Евгений Сапиро ко дню рождения Пермского края: «Девушка отдалась, чего теперь ухаживать?»
По просьбе Properm.ru бывший министр региональной и национальной политики Российской Федерации доктор экономических наук Евгений Сапиро к юбилейной дате (в 2015 году) написал авторскую колонку о том, как объединялся Пермский край. Сегодня, 1 декабря, регион отмечает свой 13-ый день рождения, поэтому мы решили опубликовать эту колонку снова.

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