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Еврейская община

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2024
Еврейской общине продлили разрешение на возведение благотворительного центра в Перми
22 апреля, 13:08
2019
Раввин Залман Дайч: «Когда они оскорбляли нас, мы не ответили, но не потому, что нам нечего сказать»
16 августа 2019, 11:00
2016
Власти Перми безвозмездно выделили еврейской общине участок земли
Передача земли под строительство еврейского благотворительного центра прошла без торгов.
24 марта 2016, 05:50
«Возникает несколько пластов дискриминации». Денис Галицкий о выделении земли религиозным общинам
4 февраля 2016, 11:00
2015
Напротив ДКЖ планируют построить Еврейский культурный центр
Еврейская община предлагает построить его на пустыре за АЗС.
11 сентября 2015, 12:24

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