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Европа

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Август
Первое выступление американской певицы Journi в России пройдет в Перми
6 августа, 07:51
Июль
В Пермском округе появилось вольерное хозяйство по разведению благородных оленей
9 июля, 02:54
Май
Двум пермякам могут разморозить активы на миллионы долларов в Европе
23 мая, 08:27
В Прикамье этим летом придет новый штамм коронавируса FLiRT
21 мая, 11:14
Март
С 1 апреля в Перми на 10-15% подорожает пиво. Объясняем почему
20 марта, 06:12
Январь
Новым депутатом гордумы Перми вместо критиковавшего СВО стал осмотрщик вагонов
Статус мандата депутата стал плавающим после ухода Сергея Медведева.
30 января, 10:56
«Для меня великая честь». Сергей Медведев о решении пермской думы лишить его мандата
23 января, 13:38
В 2023 году на рынок Прикамья вышло 16 китайских брендов
11 января, 09:28

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