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Фальсификация

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2024
В Прикамье вновь сделали тонну «молока» из 300 килограммов сырья
23 ноября 2024, 12:08
Как выбрать «правильный» мед? Отвечает пчеловод и эксперт пермского университета
14 июля 2024, 11:04
Прокуратура Прикамья подтвердила обвинения против депутата Пермской гордумы
Дело депутата будет направлено в суд.
22 апреля 2024, 06:42
В Прикамье из оборота изъяли 25 партий молочной продукции общим весом 103 кг
Продукция была фальсифицирована растительными жирами.
19 февраля 2024, 11:55
2023
С начала года в Прикамье выявлено и изъято более 100 кг фальсифицированной молочки
Среди фальсификатов преобладает сливочное масло, встречаются творог и сметана.
3 ноября 2023, 10:05
В Прикамье обнаружена еще одна партия фальсифицированного сливочного масла
Продукцию «Ильинской коровки» подозревают в изготовлении с использованием немолочных жиров и сырья неизвестного происхождения.
28 сентября 2023, 13:04

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