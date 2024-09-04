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Фасад

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Сентябрь 2024
Власти Прикамья требуют снять кондиционер с фасада исторического здания
19 августа краевая инспекция по охране объектов культурного наследия подала заявление в суд.
4 сентября 2024, 10:02
Июнь 2024
В Перми в отношении двух домов с 31 мая введен режим повышенной готовности
Здания признаны непригодными для проживания в 2018 и в 2017 годах.
4 июня 2024, 05:30
Апрель 2024
В Чердыни будет отреставрирован древнейший в Прикамье монастырь
При поддержке главы региона также пройдет восстановление Воскресенского собора.
19 апреля 2024, 10:34
Март 2024
Бастрыкин проверит разваливающийся жилой дом в Прикамье для сирот
По факту инцидента проводится процессуальная проверка.
4 марта 2024, 06:42
Февраль 2024
Ремонт здания Грачевской больницы Перми обойдется властям в 90 миллионов рублей
Работы по восстановлению здания должны завершиться не позднее 10 декабря.
11 февраля 2024, 05:36
Январь 2024
На пермской набережной построят кафе с террасой на крыше
ГКУ «Центр организации закупок» объявило о проведении торгов на застройку участка от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов». Стоимость лота — 1,352 млрд рублей.
6 января 2024, 05:44

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