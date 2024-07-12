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Федеральная трасса

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Июль 2024
Реконструкцию пермского аэропорта «Большое Савино» выполнят раньше срока
Ключевые инфраструктурные проекты региона обсудили на встрече глава Прикамья Дмитрий Махонин и министр транспорта РФ Роман Старовойт.
12 июля 2024, 02:48
Июль 2023
В Перми перекроют часть федеральной трассы от шоссе Космонавтов до моста
Будет закрыто движение для всех видов транспорта.
14 июля 2023, 08:20

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