properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Федеральный бюджет

Выбрать дату
2024
В Перми нашли подрядчика для строительства нового здания Свердловского суда
Цена контракта составила 636,2 млн рублей.
10 июня 2024, 09:20
Будут шить. Пермские суды закупают нитки на 216 тысяч рублей
9 апреля станет известен поставщик продукции.
6 апреля 2024, 11:05
Участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург восстановят за 123,8 миллиона рублей
Срок окончания ремонтных работ — 15 октября 2025 года.
28 марта 2024, 08:09
2013
Пермский край получит более 4,5 млн рублей на подготовку спортивного резерва
Деньги будут выделены из федерального бюджета.
28 ноября 2013, 11:55
2010
Медведев поправил бюджет-2010, нефть принесет 549 млрд сверху
Президент России утвердил поправки в федеральный бюджет на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов.
27 июля 2010, 05:46

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика