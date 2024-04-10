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Федоров

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2024
Дело депутата Пермской гордумы передано в прокуратуру
Дмитрий Федоров обвиняется в фальсификации ряда документов
10 апреля 2024, 04:33
2015
В Госдуме хотят запретить бизнесу расчеты в долларах и евро на территории России
В Центробанке уверены, что такая мера приведет к возвращению черного рынка валюты.
22 сентября 2015, 12:07
2010
Пермь в заголовках: пятница
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей трёх главных событий пятницы, 29 октября.
29 октября 2010, 17:46
Обзор недели: команда «газы»
Properm.ru вспоминает главные, по мнению редакции, события Перми, произошедшие за неделю.
29 октября 2010, 10:26

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