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Фестиваль

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Ноябрь
Организаторы представили программу декабрьского фестиваля «Дягилев+»
1 ноября, 09:46
Сентябрь
«Нануки» вручены: завершился фестиваль документального кино «Флаэртиана» -2024
27 сентября, 15:15
Куда пойти с семьей 21 и 22 сентября? В Перми проходят сразу два фестиваля
21 сентября, 06:54
Объявлена полная программа XI Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА»
16 сентября, 14:39
Пермяки смогут посетить показы кинофестиваля «Флаэртиана» за полцены. Как это сделать
14 сентября, 11:34
Выставка питомцев, экомаркет и конкурс пирога. В Перми состоится «ЭкоКотофест»
12 сентября, 05:41
С домашними животными и для всех пермяков. В ПГНИУ пройдет «Кампус фест»
10 сентября, 10:31
В выходные на набережной Перми пройдет развлекательный фестиваль «Отражение»
4 сентября, 08:08
В Перми стартовали продажи билетов на показы фестиваля «Флаэртиана»
3 сентября, 12:03
Август
В Перми в День знаний пройдет осенний фестиваль на городской набережной
30 августа, 07:35
Гости этнофестиваля в Кудымкаре рискуют остаться без крыши над головой
28 августа, 13:03
Стало известно, кто стал лучшим камнерезом на фестивале в Кунгуре
28 августа, 04:18
Фото. В Перми появились ещё два мурала
27 августа, 05:18
В Перми в «Ночь города» продлят работу общественного транспорта
22 августа, 10:48
Пермский край получил спецприз на российском фестивале дебютного кино «Короче»
20 августа, 12:56
Видео. Автомобиль народной артистки РФ Надежды Кадышевой заметили на станции Пермь-II
17 августа, 07:20
Кинофестиваль «Флаэртиана» объявил претендентов на главные призы
12 августа, 09:29
У артиста уличного театра во время фестиваля «Флюгер» в Перми загорелась одежда
12 августа, 05:57
Посмотрите, как это было! Завершается фестиваль «Флюгер» в центре Перми
11 августа, 17:05
В центре Перми продолжается фестиваль уличных театров «Флюгер»
11 августа, 05:38

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