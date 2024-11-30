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2024
Два пермских фестиваля признали лучшими в стране
30 ноября, 07:43
Стала известна культурно-деловая программа мероприятий в Прикамье на эту осень
30 августа, 11:03
Бывший ресторатор будет отвечать за праздники в мэрии Перми
13 августа, 07:40
Цены на туристические сплавы поднялись на 15-20%. Почему?
19 июля, 06:09
В Доме-музее Василия Каменского состоится фестиваль поэзии и музыки «Звенидень»
Праздник пройдет в атмосфере свободы и футуризма.
9 июля, 14:24
2023
Вернуть красных человечков и «Белые ночи». Пермяки скучают по культурной революции
Городские арт-объекты эпохи культурной революции стали популярнее почти в полтора раза
14 ноября 2023, 07:01
2016
В Перми во второй раз пройдет двухдневный фестиваль под открытым небом Red Fest
Вход на фестиваль дизайна, еды и музыки будет платным. Место проведения — IT­- кластер Digital Port по адресу Решетниковский спуск, 1.
2 июня 2016, 11:20

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