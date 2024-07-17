properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Фестивальный городок

Выбрать дату
2024
Ристалище и этноклоунада. Опубликована программа фестиваля «Зов Пармы»
Мероприятие пройдет 19–21 июля.
17 июля 2024, 08:10
2014
28 апреля в Перми начнется строительство городка «Белых ночей»
Сам фестиваль начнется 31 мая и пройдет до 30 июня.
18 апреля 2014, 04:43
2013
Городок «Белых ночей в Перми» будет посвящен речной тематике
На эспланаде появятся две барки, одна из которых будет заполнена песком, а другая — водой.
2 апреля 2013, 11:13

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика