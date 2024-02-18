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Фигуристы

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2024
Пермские фигуристы взяли «бронзу» на Спартакиаде сильнейших
18 февраля, 12:44
Березниковский фигурист отказался принимать олимпийскую медаль по почте
3 февраля, 08:24
2023
Видео. Фигуристы из Пермского края стали третьими на Чемпионате России
23 декабря 2023, 12:37
Пермские фигуристы удачно выступили на Гран-при России
Пермская пара Артемьева-Брюханов с «бронзой», а еще один прикамский спортсмен занял первое место.
25 октября 2023, 13:33
На катке в центре города в шоу Ильи Авербуха «300 лет Перми» выступили олимпийские чемпионы
4 января 2023, 08:45

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