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Филармония

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Новый сезон в Пермской краевой филармонии открыл знаменитый пианист
17 сентября, 07:32
Директор Пермской краевой филармонии награждена медалью «За любовь и верность»
27 июля, 10:42
В Большом зале филармонии Перми восстановят витражное остекление
26 апреля, 12:21
2023
Большой зал Пермской краевой филармонии откроется на этой неделе
Объект был закрыт на реконструкцию в апреле прошлого года.
18 декабря 2023, 06:42
2022
Большой зал Пермской краевой филармонии закрыли на реконструкцию
Помещение планируют отремонтировать с 2017 года. С тех пор стоимость реконструкции увеличилась вдвое, а работы на объекте так и не начались.
26 апреля 2022, 11:12

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