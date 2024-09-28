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Сентябрь
Актер из Березников сыграл главную роль в драме «Огненный мальчик»
28 сентября, 10:45
Ультрамарафонцы Пупков и Анисова пробежали через весь Пермский край
3 сентября, 08:36
Август
Брат последнего российского императора обвенчался в Перми. Фоторепортаж
22 августа, 12:56
Спецпроект
Красные в городе. Пермяки заметили на улицах революционные лозунги
Центр Перми временно перекрыт.
В Перми состоится премьера фильма, снятого на Егошихинском кладбище
20 августа, 06:10
Пермские кинодокументалисты сняли фильм о подопечной фонда «Дедморозим»
16 августа, 11:02
Кинофестиваль «Флаэртиана» объявил претендентов на главные призы
12 августа, 09:29
Июль
Из-за съемок фильма в Перми ограничат движение транспорта
16 июля, 09:07
Видео. Появился трейлер детектива «Красный шелк» со звездой «Слова пацана» из Лысьвы
12 июля, 11:13
Фото. Испытание оводами и солнцем. Появились фото со съемок «Батя 2. Дед» в селе Прикамья
11 июля, 05:57
Спецпроект
Любовь, Пермь и стереотипы в фильме «Культурная комедия»
Спойлеры — серьёзные | Рейтинг: для тех, кто очень сильно любит Пермь и российское кино. | 12+
Июнь
Спецпроект
Какую беду несут «Плохие парни до конца»
Спойлеры: легкие | Рейтинг: для тех, кто любит экранный дуэт Уилла Смита и Мартина Лоуренса |16+
Видео. Снятый в Перми фильм «Культурная комедия» выйдет в кино с 11 июля
13 июня, 11:54
В селе Кын Пермского края летом будут снимать продолжение фильма «Батя»
8 июня, 07:43
В Перми пройдут съёмки фильма о семье Романовых. Кто в нем сыграет?
4 июня, 07:16
Май
В Перми 21 мая открылся частный Музей самоварного искусства «МЕДНИКЪ»
25 мая, 08:19
Лучшие фильмы мая 2024 в мировом кинопрокате: какие фильмы покажут в Перми
1 мая, 06:00
Апрель
В Перми покажут последний концерт «Гражданской обороны». 18+
24 апреля, 07:04
Видео. Вышел трейлер сериала «Операция „Карпаты“», который снимали в Пермском крае
19 апреля, 11:40
Пермская синематека познакомит зрителей с редкой кинокартиной Сергея Эйзенштейна
2 апреля, 08:26

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