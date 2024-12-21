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2024
Свечи с ароматами «Иронии судьбы» и «Морозко» выпустили в Перми
21 декабря, 15:12
Спецпроект
Шутки кончились. Почему провалилось продолжение культового триллера о «Джокере»
Спойлеры отсутствуют | Рейтинг: тем, кто готов за отличных Хоакина Феникса и Леди Гага простить то, что вокруг них нет фильма. | 18+
В Прикамье растет спрос на покупку земельных участков
5 октября, 13:23
Умер сыгравший в сериале «Моя прекрасная няня» актёр Владимир Моргунов
22 сентября, 09:43
Спецпроект
«Дэдпул и Росомаха» спасают и убивают «Марвел». Рецензия Properm.ru
Спойлеры отсутствуют. Рейтинг: всем поклонникам кинокомиксов, особенно тем, кто еще застал видеопрокаты. 18+
Кинокритик рассказал, почему современнные фильмы стали длиннее
Раньше средняя продолжительность фильма составляла всего 90-110 минут из-за размера кинопленки.
28 мая, 08:54
На Заводе Шпагина могут открыть павильон для съемки фильмов
24 мая, 06:27
Пермские кинематографисты сняли серию видеороликов об истории столицы Прикамья
4 мая, 10:15
В Перми выбрали 10 компаний, которые смогут получить компенсации за съемки в регионе
20 марта, 09:25
Звезда «Слова пацана» из Пермского края сыграет в боевике о китайских коммунистах
Пока неизвестно, кого будет играть Могильников.
7 февраля, 03:03
2011
Спецпроект
Кинопремьеры недели: в прокате с 29 сентября
Каждый четверг кинотеатры обновляют свой репертуар. Об очередных новинках — в еженедельном обзоре Properm.ru.
2010
Новогодний фильмоскоп, или что смотреть в кинотеатрах
В обзоре Properm.ru — лучшие комедии и приключения ближайшего месяца, а также Рождественские «страшилки».
15 декабря 2010, 03:54

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