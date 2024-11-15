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2024
Школьник из Перми Роман Сотонин вышел в финал телешоу «Умнее всех»
15 ноября, 05:17
«Пермские медведи» остановились в шаге от Кубка России
Пермский клуб в решающем матче уступил московскому ЦСКА
15 апреля, 04:31
«Учителем года — 2024» в Прикамье стала педагог пермской школы № 77 Ольга Апанасенко
Победитель конкурса получила премию губернатора в размере 500 тыс. рублей.
13 апреля, 06:13
Спортсмены Прикамья завоевали пять медалей на первенствах страны по лыжному двоеборью
31 января, 08:46
Пермячка смогла удивить Агзамова посикунчиками и пройти во второй тур «Битвы шефов»
16 января, 08:12
2023
«А чо приветы-то передавать?» Рассказываем, чем закончились «Реальные пацаны»
Последняя серия ситкома вышла в эфир в четверг, 2 ноября.
3 ноября 2023, 06:47

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