properm.ru
ГлавноеВсе новости

Финансирование

Выбрать дату
2024
В рамках реконструкции улицы Мира построят велодорожку шириной в два метра
24 октября, 09:10
В Прикамье появилась ещё одна региональная федерация футбола
19 сентября, 10:52
Эдуард Соснин рассказал о предстоящем благоустройстве Мотовилихинского пруда в Перми
6 сентября, 10:28
Суд оставил пермского политолога в реестре иностранных агентов
3 сентября, 05:45
Пермский совет ректоров предложил подходы к улучшению мер поддержки образования
21 августа, 12:53
Власти Перми увеличили штрафы за некачественную уборку улиц
24 июля, 02:52
На проведение первенства РФ по триатлону среди юниоров в Прикамье потратят 214 тысяч
18 июня, 07:53
Особую экономическую зону «Пермь» подключат к инженерным сетям за 165 миллионов
28 мая, 07:07
Стало известно, во сколько обошлась краевому бюджету подготовка к 300-летию Перми
30 апреля, 12:52
Краевая дорожная служба не претендует на новые контракты на содержание городских улиц
15 февраля, 07:40
В 288 километрах от Перми построят единственный на Урале буддистский храм
Проект получил разрешение на строительство.
13 февраля, 08:30
2014
Минфин Пермского края ищет дополнительные средства для финансирования театров
Сокращенный бюджет планируют восполнить оперному театру, Театру-Театру и Кудымкарскому драматическому театру.
25 сентября 2014, 04:09
2012
На реконструкцию эспланады выделили 400 млн. Депутаты в недоумении
Членов комитета по пространственному развитию Пермской думы не устроил ряд аспектов реконструкции площадки перед Театром-Театром.
15 июня 2012, 06:48

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика