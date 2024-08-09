properm.ru
ГлавноеВсе новости

Финансовая пирамида

Выбрать дату
2024
Пермяки подают заявления в полицию на финансовую пирамиду Qnet
9 августа, 03:00
Пострадали почти 700 человек. Пермяка будут судить за создание финансовой пирамиды
Люди, доверившиеся кооперативу, потеряли 380 млн рублей.
13 января, 17:09
2023
За махинации с переуступкой кредитов в Перми судят директора центра «Содействие»
14 марта 2023, 02:31
Спецпроект
Дари-Получай. В Пермском крае появилась новая организация с признаками финансовой пирамиды
На территории Пермского края выявлен проект, как полагают в Центробанке по Пермскому краю, с признаками финансовой пирамиды. У проекта даже название какое-то лобовое, «пирамидальное». Но люди всё равно идут, пополняя ряды будущих пострадавших.
2022
Спецпроект
«Масштабы нас еще удивят!» В Пермском крае уже сотни пострадавших от финансовой пирамиды
По данным Properm.ru, в Губахе, а также в соседних городах и поселках Кизеловского угольного бассейна (КУБ) уже более полутысячи человек пострадали от некой «крупной международной организации». Татьяна Зырянова провела журналистское расследование и выяснила, что от деятельности этой компании пострадали уже миллионы человек по всему миру.
Завершилось расследование по делу организатора финансовой пирамиды, обманувшего 81 пермяка
Добычей махинатора стали более 48 миллионов рублей.
15 ноября 2022, 10:45
Спецпроект
«Агония пирамидального проекта» под лозунгом Life is good. Продолжение расследования Properm. ru
Продолжаем расследование про компании и людей, объединенных лозунгом Life is good («Лайф из гуд»). В этот раз расскажем, кто лоббировал интересы Романа Василенко и его организаций, кто продвигал и прикрывал данное «кооперативное движение» на политическом уровне.
В Перми будут судить создателя финансовой пирамиды
10 августа 2022, 07:58
Спецпроект
Life is good. Расследование Properm. ru о компаниях с признаками «финансовых пирамид» и не только
В черном списке Центробанка РФ в 2021 году было 2,7 тыс. компаний, а в 2022-м их уже 4,7 тыс. Из них с «признаками финансовых пирамид» на сегодняшний день — 1605. В Перми активно работают многие, последнее время на слуху — компании, объединенные лозунгом «Life is good». Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова изучила историю компании, а также консультировалась с блогерами, которые занимаются разоблачением пирамид, представителем Центробанка, риэлтором, юристом, психологом, чтобы понять, как всё устроено.

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика