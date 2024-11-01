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Новым замглавы минкульта Пермского края стал экономист
1 ноября, 08:52
Спецпроект
Зарплата, «дающая рука» и демография — факторы, которые могут «урезать» казну Перми
В Пермскую городскую думу внесен проект муниципального бюджета на ближайшую трехлетку.
Бывшие топ-менеджеры Xsolla подали в суд на основателя компании из Перми Агапитова
2 сентября, 10:20
Сколько сегодня стоят автокредиты? Отвечают эксперты
15 июля, 10:52
Бизнесмены просят открыть прямые рейсы из Перми в ОАЭ
Вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по развитию экспортного потенциала Пермского края.
9 июля, 09:58
Доллар упадет до 50 рублей? Что происходит на рынке иностранной валюты
2 июля, 08:53
Минфин предлагает повысить ставки НДФЛ: кто сильнее пострадает от изменений
29 мая, 02:20
Розыгрыши, инвестиции и псевдо-начальники: как мошенники обманывают людей в 2024 году
21 мая, 08:08
Россияне могут ежемесячно без комиссии переводить до 30 млн рублей между счетами
2 мая, 10:16
Зачем в магазинах просят оплатить покупки по QR-коду? Объяснение
11 апреля, 09:43
За 2023 год убытки МУП «Пермгорэлектротранс» увеличились до 228 миллионов рублей
22 марта, 05:00
Вкладчикам «Киви банка» начали выплачивать возмещения
29 февраля, 07:55
Санкции не помешали пермякам употреблять больше спиртного
27 февраля, 10:13
В Пермском крае за год выявлены 22 компании, выдававшие нелегальные займы
22 февраля, 05:07
Бывший вице-мэр Перми пошел на повышение в Москве
14 января, 05:22
2023
ЦБ отменил комиссию за переводы между своими счетами в разных банках через СБП
28 декабря 2023, 08:03
Руководство ПГНИУ предложило Ботсаду больше зарабатывать
Руководство подразделения университета переживало, что сад могут закрыть.
5 декабря 2023, 10:18
Центробанк еще на полгода продлил ограничения на снятие долларов и евро
8 сентября 2023, 05:32
Жители Прикамья в 2023 году стали чаще оплачивать товары и услуги банковскими картами
8 июля 2023, 09:32
2022
Суды передали под полный контроль государства Соликамский магниевый и Ловозерский ГОК
Теперь государство по решению судов в Перми, Екатеринбурге и Мурманске фактически взяло под контроль добычу и производство титана на «Соликамском магниевом заводе».
15 декабря 2022, 11:50

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