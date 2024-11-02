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Фольксваген

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2024
В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком
Инцидент произошел 1 ноября.
2 ноября 2024, 05:19
В ходе аварии в Карагайском округе погибли два человека
По факту инцидента проводится проверка.
27 сентября 2024, 05:49
2016
«Фольксваген» на улице Ленина опрокинулся после столкновения с «Лексусом»
Водителю оказана разовая медицинская помощь. Других пострадавших в ДТП нет.
12 февраля 2016, 14:25
2015
Новый Volkswagen Polo уже в Перми
Уже 20 июня вы можете найти его в официальных дилерских центрах Volkswagen — «Экскурс» и «Фольксваген Центр Пермь».
19 июня 2015, 04:29
2010
ДТП на Компросе: от удара ВАЗа иномарку отбросило на мотоцикл
Виновником аварии стал водитель без прав, проехавший на красный сигнал светофора.
30 августа 2010, 08:50

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