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Фонд

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2024
Пермский баскетбольный клуб «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе»
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта.
26 марта 2024, 12:30
Энтузиасты из Перми воссоздают точную копию лодки Ермака, чтобы повторить его путь
Начало путешествия по следам Ермака состоится летом 2024 года.
16 марта 2024, 09:25
Россияне за три дня собрали деньги для спасения сердца новорожденного из Перми
Сделать операцию за бюджетные средства ребенку не могли.
23 января 2024, 04:55
2011
Знаменитая топ-модель построит в Прикамье детский парк
Об этом сообщил в своем блоге на Wordpress.com глава Чернушинского городского поселения Юрий Кислицин.
22 июля 2011, 13:00
2010
Государственное зерно будут продавать по ценам закупки
Зубков: «зерно должно распределяться по прозрачным схемам, например, на заседаниях правительств в регионах».
7 августа 2010, 06:02
Президент России одобрил создание дорожного фонда
средства из него будут направляться на строительство и ремонт дорог.
27 июля 2010, 09:56

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