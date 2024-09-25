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Фонтан

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2024
Стало известно, когда в Перми отключат на зиму фонтаны
25 сентября, 16:52
Стало известно, почему на эспланаде в Перми отключили фонтан
9 августа, 08:34
В Перми фонтан перед зданием Театра-Театра затопил городские улицы
8 августа, 09:54
2023
Власти Перми расторгли контракт на снос фонтана у цирка
ИП согласился выполнить работы за 155 тыс. рублей при начальной цене в 446 тыс. рублей, но так и не приступил к демонтажу объекта.
30 мая 2023, 08:57
2011
Реконструкция эспланады завершится в конце 2012 года
Пугающий пермяков проект «стена» пока что существует лишь как предложение, утверждают чиновники.
2 ноября 2011, 05:13

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