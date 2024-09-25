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Фонтаны

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Стало известно, когда в Перми отключат на зиму фонтаны
25 сентября, 16:52
Театр-Театр представит светомузыкальное шоу фонтанов в честь закрытия сезона
12 июля, 04:59
В Перми будут ловить купающихся в фонтанах детей
2 июля, 10:43
Бастрыкин поручил пермским следователям доложить об инциденте с девочкой на фонтане
4 июня, 02:20
Дефектов не было. В мэрии Перми прокомментировали травму девочки на фонтанах
3 июня, 11:13
Следователи проводят проверку по факту травмирования девочки у фонтанов в Перми
3 июня, 08:07
В Минздраве рассказали о состоянии девочки, получившей травму на фонтанах в Перми
3 июня, 05:09
Стало известно, когда в Перми заработают фонтаны
24 апреля, 10:21
2023
Власти решили отключить фонтаны в День ВДВ в Перми
1 августа 2023, 10:39

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