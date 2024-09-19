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Железнодорожный терминал в Перми построит индийский миллиардер
19 сентября, 06:44
В Перми планируют открыть супермаркеты федеральной сети
3 сентября, 11:44
Пермский бизнесмен победил в рейтинге Forbes «30 до 30»
7 июня, 04:55
Пермский бизнесмен попал в список самых богатых миллиардеров Forbes
4 апреля, 03:07
Бывшего владельца «Уралкалия» обманули на десятки миллионов долларов
14 января, 10:42
2017
Трое пермяков вошли в список самых богатых бизнесменов России‍ по версии Forbes
Лидером с 18,4 млрд долларов стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон
21 апреля 2017, 08:05

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