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2024
Дмитрий Махонин представил результаты сотрудничества с ПАО «Газпром»
9 октября, 12:58
Пермский край представляет новейшие разработки для ТЭК на газовом форуме
8 октября, 14:33
Этой осенью в Перми пройдет II Всероссийский круизный форум
28 августа, 02:54
Талибы* не смогли вовремя попасть на форум в Казани из-за атаки беспилотника
15 мая, 07:59
Образовательный марафон «Безопасная цифра» стартовал в Перми
Участники марафона обсудили развитие программ по защите детей в цифровой среде и образовательные проекты в Пермском крае.
20 апреля, 09:55
Выставка «Арт-Пермь» не состоится из-за высокой стоимости аренды площадки
19 января, 05:32
2023
Форум спортивный — проблемы неспортивные
20 октября 2023, 16:04
В Перми сорвался концерт Найка Борзова. Рассказываем, почему
Панк-музыкант должен был выступить 19 октября, но концерт перенесли на март 2024 года.
18 октября 2023, 05:57
Глава Москвы Сергей Собянин может приехать на форум в Пермь
Мероприятие также может посетить Путин.
18 октября 2023, 04:20
Открыта продажа билетов на зрелищные мероприятия форума «Россия — спортивная держава»
27 сентября 2023, 09:13

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