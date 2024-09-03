properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Фотографии

Выбрать дату
2024
Ультрамарафонцы Пупков и Анисова пробежали через весь Пермский край
Стартовали пермяки 4 августа.
3 сентября 2024, 08:36
В Перми ищут автомобили для полнометражного фильма
Съемки пройдут 15 июля на Сылвенском тракте.
15 июля 2024, 04:16
На Разгуляе в Перми река Егошиха вышла из берегов
На территории идет строительство экопарка «Егошихинская долина».
13 мая 2024, 09:26
Пермский рэпер Сява сожалеет о своем «голом» выступлении 13 лет назад
Инцидент произошел на одном из концерте Сергея Шнурова в Перми в 2011 году.
15 января 2024, 05:06
2016
Нью-Йоркская публичная библиотека опубликовала архивные снимки Перми
Все выложенные фотографии можно свободно использовать.
15 февраля 2016, 08:44
2015
Опубликованы высококачественные снимки американских астронавтов на Луне
Ожидается, что это только начало.
3 октября 2015, 10:58
2013
Спецпроект
Фотографии, которые сделали этот год
Посмотрите на подборку лучших фото 2013-го. В каждом изображении - ловко схваченный лучший момент уходящего года.
2011
В Перми появился музей фотографии
Музей фотографии работает как отдел в Пермской художественной галерее, однако в скором времени он переместится в здание «Арт-резеденции».
20 сентября 2011, 12:17
«Маленькая Италия» появится в стенах Пермской галереи
Пермяки смогут посетить выставку, на которой будут представлены работы двух именитых итальянских фотографов.
2 сентября 2011, 06:45
2010
Фотографии объектов архитектуры Перми участвуют в смотр-конкурсе
В нем могут принять участие как творческие коллективы, так и отдельные авторы.
27 июля 2010, 08:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика