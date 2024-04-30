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Фотовыставка

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2024
Фото. В МЧС Прикамья объяснили скопление пожарных машин у ТРЦ «iMall Эспланада»
Большое скопление пожарной техники в центре Перми вызвало волнение у жителей города.
30 апреля 2024, 08:04
2018
В московском метро открылась фотовыставка, посвященная Перми
На выставке «Пермь как Пермь» представлено более 50 фотоснимков самых значимых мест города в разное время года.
13 октября 2018, 10:17
2016
На пешеходной части Пермской откроется выставка исторических фотографий
На улице появится 13 стендов по 26 темам из истории Ленинского района. Увидеть архивные снимки можно будет до конца июля.
6 июня 2016, 09:30
2013
В музее PERMM открывается выставка Best of Russia
Сегодня в музее современного искусства PERMM открывается фотовыставка Best of Russia. На выставке будут представлены лучшие фотографии России за 2012 год.
11 апреля 2013, 08:34
2012
Наина Ельцина откроет в Перми фотовыставку, посвященную мужу
Большая часть фотографий, сделанных ведущими отечественными репортажными фотографами, относится к 90-м годам уже ушедшего века.
30 января 2012, 04:02
2011
Дмитрий Медведев вновь «снялся для рекламы»
На этот раз образ российского президента использовали для рекламы фотовыставки.
2 октября 2011, 06:02
В Парке Горького пройдет выставка архивных фотографий Перми
Помимо всего прочего, пермякам представят уникальную экспозицию, посвященную утраченным зданиям.
15 сентября 2011, 03:19

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