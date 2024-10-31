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Франшиза

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2024
В Пермь хочет зайти международная сеть «цифровых» кофеен «Дринкит»
31 октября 2024, 10:22
В Перми открылся ирландский паб международной сети Harat`s Pub
Официальное открытие заведения запланировано на 16 августа.
9 августа 2024, 10:41
2013
10 федеральных компаний предложат пермским предпринимателям успешные франшизы
На выставке, партнером которой выступает Западно-Уральский банк Сбербанка России, можно будет узнать все о франчайзинге и вендинге.
25 июня 2013, 10:56
2010
«+30 по Цельсию» продает франшизу в Киров
«+30 по Цельсию» стало развивать бизнес по договорам франшизы в других регионах страны.
24 июля 2010, 04:13

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