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ФСБ

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Октябрь
Приговор Марине Баровой о контрафактных медицинских халатах не отменили
30 октября, 06:07
Сотрудники ФСБ накрыли бутлегерский цех в Краснокамском гараже
23 октября, 10:04
Житель Пермского края «заминировал» автовокзал в Кизеле. Как его наказали
22 октября, 10:23
Жителя Кунгура осудят за незаконное изготовление оружия и боеприпасов
В течение двух лет подозреваемый нелегально изготовил нарезное и гладкоствольное оружие, а также 57 патронов к ним.
15 октября, 08:28
Сентябрь
ПГНИУ взыскивает с бывшего ректора 2,2 миллиона рублей
12 сентября, 06:59
Сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию в Чусовом
7 сентября, 07:43
Август
Директор детского сада в Прикамье перевела мошенникам более трех миллионов рублей
19 августа, 12:22
Генерал Ивашов: «Курск противник не возьмет, но безопасность жителей под угрозой»
8 августа, 13:30
Июль
Видео. Силовики задержали в Перми директора «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки»
30 июля, 07:45
Иностранец, год проживший в РФ по поддельному паспорту, попал в пермское СИЗО
26 июля, 10:02
Сотрудники ФСБ задержали в Березниках организаторов подпольного казино
25 июля, 08:38
Панка, работающего на Минобороны, задержали в Перми за террористические лозунги
Жителя Екатеринбурга будут судить за антивоенные лозунги в соцсетях.
22 июля, 05:33
Пермского бизнесмена задержала ФСБ при попытке дачи взятки налоговику
17 июля, 03:44
Пермский хакер не смог забрать у подельника 65 миллионов за долю в своей компании
12 июля, 11:02
В ФСБ проверяют сообщения с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»
9 июля, 09:16
Пермяк отправился в колонию на 13 лет за призывы к экстремизму и наркоторговлю
Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима.
5 июля, 06:10
Июнь
Апелляционные жалобы на приговор бывшему контрразведчику рассмотрят через неделю
18 июня, 10:13
Май
Руководителя кунгурского «Водоканала» подозревают в хищении двух миллионов
16 мая, 06:09
Пермякам грозит огромный срок за продажу оружия и взрывчатки
7 мая, 03:11
Апрель
Сотрудник НПО «Искра» начислял премии подчинённым, но деньги забирал себе
23 апреля, 15:27

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