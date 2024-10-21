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Фсин

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2024
В Прикамье замначальника ГУФСИН покинул свой пост
21 октября, 14:45
Сотрудник колонии из Кунгура передавал заключенным «запрещенку» за деньги
3 октября, 10:36
В прикамские колонии продолжают забрасывать телефоны
20 августа, 17:00
В одну из колоний Прикамья пытались перебросить 22 телефона
Попытка была пресечена, а ее организатор — задержан
29 мая, 13:42
«Преступление и наказание» и «Шантарам». Названы самые популярные книги в колониях
Кроме Достоевского и Робертса у заключенных пермских ИК востребованы Дюма, Булгаков и Майн Рид.
23 мая, 17:06
Экс-начальнику колонии для силовиков в Чусовом продлили арест в СИЗО
20 мая, 11:10
В Пермском крае случился очередной пожар в ИК. Огонь потушили спустя почти три часа
Никто из сотрудников или осужденных не пострадал.
27 марта, 03:43
Начальник пермской колонии не смог обжаловать арест по делу о взятках
26 марта, 11:10
Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Как их выбирали
8 марта, 07:00
2023
Симка и флешка в варенье. Осуждённым опять передают телефоны в колонии Прикамья
18 декабря 2023, 16:44
В колонию в Соликамске телефон пытались передать в подошве кроссовка
2 ноября 2023, 11:49
Заключённые в Прикамье с начала года заработали 1,2 миллиарда рублей
18 октября 2023, 13:43
Убивший девушку актер из «Реальных пацанов» оказался на СВО вместо колонии
Мужчине предстояло сидеть в колонии 18 лет, но он вышел на свободу через восемь лет.
22 сентября 2023, 06:42
Почему исправцентр для заключенных в Прикамье строят возле домов. Отвечает Минтербез
Осужденных трудоустроят в АО «Пермтрансжелезобетон».
20 сентября 2023, 06:02
В Перми задержали инспектора ФСИН, который вез семь килограммов наркотиков
Кроме сотрудника ФСИН задержали и водителя внедорожника.
13 июня 2023, 08:18

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