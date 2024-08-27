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Фурсенко

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2024
Крупный чиновник из Кремля может посетить Пермь в ближайшее время
Он должен принять участие в открытии Пермской краевой музыкальной школы.
27 августа 2024, 06:03
2012
Андрей Фурсенко настаивает на усилении работы по профилактике детских самоубийств
Министерство образования просит учителей объяснить школьникам ценность жизни.
19 февраля 2012, 07:07
Путин предложил «отбуцкать» Фурсенко за углом
Таким образом премьер посоветовал «отомстить» министру образования за ЕГЭ.
20 января 2012, 05:35
2011
Фурсенко не дает студентам из России учиться в Гарварде
Поручение президента разработать программу по образованию российских студентов в иностранных вузах столкнулось с упрямством Минобразования.
8 сентября 2011, 03:35
Фурсенко предложил лишить стипендии часть студентов
Глава Минобрнауки хочет ввести целевые выплаты, а от пропорционального увеличения стипендий отказаться.
31 августа 2011, 02:25
В Москве состоится митинг за отставку Фурсенко
Митингующие выступят против реформ образования в России.
26 августа 2011, 07:35
2010
Проверка «странного матча» с участием «Амкара» продолжается
Российский футбольный союз ждет ответа правоохранительных органов.
24 сентября 2010, 04:02
Революции быть: российский футбол переходит на систему «осень-весна»
Российский футбольный союз решил играть в футбол «как в Европе».
14 сентября 2010, 04:21
Среди пермских учителей "лишних" нет
Министр образования насчитал в стране 200 тысяч ненужных преподавателей.
12 сентября 2010, 09:42

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