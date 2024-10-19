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Футбол

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Октябрь
«Амкар Пермь» завершил сезон победой, но выйти в высший дивизион не смог
19 октября, 13:49
«Амкар Пермь» не сумел на своем поле обыграть «Оренбург-2»
6 октября, 04:50
Сентябрь
«Амкар Пермь» остался на первом месте турнирной таблицы после нулевой ничьи на выезде
28 сентября, 14:55
«Амкар Пермь» вышел в пятый раунд Кубка России после домашней победы
24 сентября, 16:48
Пермяки смогут увидеть Кубок России по футболу и взять автограф у футболистов
20 сентября, 12:41
В Прикамье появилась ещё одна региональная федерация футбола
19 сентября, 10:52
ФК «Амкар Пермь» вышел в следующий раунд Кубка России
4 сентября, 05:43
«Амкар Пермь» оспаривает решение о сносе павильона с фан-атрибутикой
3 сентября, 05:59
Август
Пермский ФК «Амкар» проиграл самарской команде «Крылья Советов-2»
31 августа, 12:39
Футболисты «Амкара» дома обыграли гостей из «Пари НН-2»
17 августа, 11:57
В возрасте 73 лет скончался легенда пермского футбола Владимир Соловьев
17 августа, 04:38
«Амкар-Пермь» из-за ничьей на своем поле потерял первое место в турнирной таблице
Пермяки не сумели забить гостям из Новотроицка.
4 августа, 04:46
Июль
«Амкар Пермь» одержал победу над казанским «Соколом»
29 июля, 06:23
ФК «Ильпар» из Ильинского сыграет с тагильским «Уралец ТС» в Перми
29 июля, 04:44
ФК «Амкар» взял в аренду 19-летнего полузащитника из Оренбурга
Данил Капустянский может играть как на позиции атакующего полузащитника, так и нападающего.
25 июля, 15:09
Новый многофункциональный спорткомплекс в Мотовилихе хотят открыть в сентябре
17 июля, 07:08
В состав пермского «Амкара» пришел полузащитник из омского «Иртыша»
15 июля, 10:33
«Амкар Пермь» дома выиграл матч с «Ладой-Тольятти»
Это была последняя игра перед летним перерывом.
6 июля, 12:54
Июнь
Состав пермского «Амкара» пополнил защитник из «Тюмени»
28 июня, 08:15
Футбольный клуб «Амкар-Пермь» одержал победу на родном поле
23 июня, 05:17

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