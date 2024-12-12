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Футбольный клуб

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2024
В Перми хотят снести фан-шоп футбольного клуба «Амкар»
12 декабря, 03:14
Новый многофункциональный спорткомплекс в Мотовилихе хотят открыть в сентябре
17 июля, 07:08
2011
Футбольный клуб «Октан» одержал две победы подряд
Пермские спортсмены обыграли кировское «Динамо» и казанский «Рубин-2».
30 августа 2011, 14:20
«Амкар» сыграл вничью с командой «Томь»
Пермский футбольный клуб не смог вырвать победу у томской команды.
28 августа 2011, 06:10

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