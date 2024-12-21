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Госавтоинспекция усилила контроль за безопасностью дорог Перми в эти выходные
21 декабря, 02:30
На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погиб 28-летний водитель ВАЗа на летней резине
12 октября, 11:17
В Нытве задержали 18-летнего водителя с поддельными водительскими правами
5 февраля, 06:23
2011
Госавтоинспекции России исполнилось 75 лет
И в жару, и в мороз они всегда на посту, охраняя дорожный порядок. А сегодня - принимают поздравления.
3 июля 2011, 06:00

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